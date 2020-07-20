Ранее предполагалось, что мероприятие пройдет в сентябре

Президент России Владимир Путин согласился перенести акцию "Бессмертный полк" на 2021 год. Об этом сообщает Телеграм-канал "Раньше всех. ну почти".

Напомним, что 16 июля началось обсуждение того, когда же стоит провести памятное мероприятие. Организаторы акции отменили шествие, которое должно было пройти 26 июля.

Ранее сообщалось, что шествие может состояться в сентябре 2020-го. Об этом заявил сам председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" – народный артист СССР Василий Лановой.