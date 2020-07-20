Скончался отец Оскара Кучеры

Скончался отец Оскара Кучеры
Оскар Кучера. Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
В конце июня режиссер был госпитализирован с подозрением на пневмонию

Легендарный советский и российский кинорежиссер, создатель мультфильмов Александр Боголюбов скончался в 86-летнем возрасте. Информация появилась 20 июля на сайте Союза кинематографистов России.

Боголюбов выступал в качестве режиссера в создании мультфильмов "Приключения Незнайки и его друзей", "Бумеранг" и "Волшебник изумрудного города". Свою профессиональную карьеру он начал в 1962 году в Одессе. Через восемь лет стал работать в объединении "Экран", которое занималось в советские годы созданием мультфильмов, а позже стал сотрудником "Мосфильма", отмечает источник.

Режиссер был женат на супруге Татьяне, работавшей в Бюро пропаганды искусства. Их общий сын Оскар выступает под материнской фамилией – Кучера.

Как сообщает Super.ru, в последние годы жизни режиссер не занимался своей профессиональной деятельностью из-за плохого здоровья. В этот сложный период его окружали друзья и близкие.

В конце июня 2020 года Добролюбов был госпитализирован с подозрением на пневмонию. В тот момент СМИ сообщали, что заболевание у режиссера не обнаружили. Причиной ухудшения состояния художественного деятеля называли обострение хронических заболеваний.

Егор МАЛКОВ

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