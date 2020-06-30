За состоянием здоровья знаменитости следят врачи

Известный советский режиссер и по совместительству отец актера Оскара Кучеры Александр Боголюбов попал в больницу с подозрением на пневмонию.

Как сообщает "Пятый канал", предварительно пневмония у режиссера не подтвердилась. Врачи подозревают, что ухудшение состояния 85-летнего мужчины связано с обострением хронических заболеваний. Пока подробностей о его здоровье нет.

Александр Боголюбов известен по своим картинам "Батальоны просят огня" и "Мелодия на два голоса". Помимо художественных фильмов, он снимал и мультипликационные. Его руке принадлежат "Приключения Незнайки и его друзей", снятые в 1972 г., а также "Волшебник Изумрудного города", который он завершил годом позднее.

У режиссера есть жена Татьяна, которая была сотрудницей Бюро пропаганды искусства. У них есть общий сын Оскар, который известен публике под девичьей фамилией матери – Кучера.