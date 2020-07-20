Умер автор Олимпийского мишки

Виктор Чижиков был рисовал образы героев, которые многим знакомы с самого детства

На 85-м году жизни скончался российский художник Виктор Чижиков. Он был одним из самых известных иллюстраторов детских книг. Широкой публике Виктор Александрович известен как автор Олимпийского мишки – символа московской Олимпиады 1980 года.

О смерти Чижикова сообщили на странице книжного издательства "АСТ Дети" в "Фейсбук". С конца 50-х годов прошлого века Чижиков создавал карикатуры, шаржи и смешные рисунки для многих отечественных журналов. Его яркие и запоминающие иллюстрации знакомы многим по журналам "Мурзилка" и "Веселые картинки", а также книжкам "Праздник непослушания", "Веселые картинки", "Вера и Анфиса" и многим другим.

Коллеги художника отмечают, что Чижиков всегда был прост в общении, доброжелательным, открытым и полным оптимизма человеком. А его обаятельные, человечные, смешные и порой наивные герои навсегда останутся в памяти не одного поколения россиян. 

Ранее сообщалось, что умер известный российский композитор  Евгений Родыгин. Он был автором композиции "Уральская рябинушка".

Александра ЛЕОНИДОВА

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