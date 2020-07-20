Клещи активизировались в Подмосковье

С весны насекомые покусали более 3 тысяч детей

Около 9 тысяч человек обратились за помощью к специалистам после укусов клещей. Однако, по сравнению с прошлым годом, число пострадавших от кровососущих, сократилось почти вдвое. 

Как указывает "Подмосковье сегодня", снизилось и количество человек, у которых после укуса выявили болезнь Лайма – всего обнаружили 39 случаев заболевания. Больных вирусным энцефалитом не зарегистрировано в регионе. 

Всего привиться от клещевого энцефалита решили более 1,4 тысяч человек в Подмосковье. От вредителей обработали более 1,1 тысячи гектаров площади общественных пространств, указывает издание. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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