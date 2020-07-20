Клинцевич: Евгений Пригожин заставил Навального и ФБК ответить за свои слова

Бизнесмен Евгений Пригожин заставил скандального блогера Алексея Навального отвечать за свои слова, и теперь ему придется заплатить за те имиджевые потери, которые он из-за него понес, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Блогер и основатель так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" ФБК (признан иноагентом) сообщил о ликвидации организации. По его словам, поводом к этому послужили многомилионные долги главы фонда и его "правой руки" Любови Соболь. При этом блогер опять попросил у сторонников донаты и призвал оформить регулярные платежи. Навальный, Соболь и ФБК задолжали суммарно 88 млн рублей по иску "Московского школьника". Компания, которая якобы связана с предпринимателем Евгением Пригожиным, потребовала взыскать компенсацию за упущенную выгоду.

Франц Клинцевич отметил, что основатель ФБК Алексей Навальный привык к вседозволенности, но нужно отвечать за свои слова.

"Через вседозволенность и эпатаж Навальный списывал деньги с людей. Кто-то считал лишним связываться с ним, ушел и ждал удобного момента, а у кого-то не было нужных доказательств, чтобы привлечь его к ответственности. Евгений Пригожин – свободный человек без политической составляющей, он не боится имиджевых потерь и имеет серьезную юридическую группу, которая сумела, с учетом действующего законодательства, заставить Навального отвечать за свои слова. Теперь те имиджевые потери, которые понес Евгений Пригожин, были оценены, он предоставил доказательства того, к чему привела атака Навального, и теперь блогеру придется это оплатить", – высказался он.

Клинцевич добавил, что деньги, которые поступали в "антикоррупционный комитет" Навального из-за рубежа, он тратил на отдых, квартиры и машины, однако об этом блогер не говорит.

"Навальный слишком сильно уповал на то, что он – якобы боец, говорил о демократии, хотя на самом деле все это – вседозволенность, которая рано или поздно кем-то будет ограничена. В данном случае Евгений Пригожин все доказал через суд. Может быть, на опыте бизнесмена найдутся и другие фигуранты, пострадавшие от подготовленных Навальным материалов. У него же много всяких догадок, а юридических доказательств не имеется", – заключил сенатор.

Напомним, что из-за фейкового расследования ФБК "Московский школьник" потерял контракт с ООО "Социальное питание "Центр". Суд признал заявления сотрудников фонда порочащими репутацию компании и не соответствующими действительности.

Наталья Шилова, бывшая территориальная управляющая организации, в "расследовании" рассказала о якобы имевших место "ужасах", которые творились в столовых в Москве в школах и детских садах. Но позже женщина призналась, что члены ФБК заставили ее прочитать написанный текст на камеру. Другие доказательства также оказались сфальсифицированными.

Так, скандальный блогер показал ряд снимков якобы из учебных заведений, среди которых был мем "Умытаз", распространявшийся в интернете еще в 2012 году. Кроме многомиллионных долгов, причиной ликвидации ФБК стали падающая популярность Навального и его скандальные высказывания. Ранее он обвинил журналистов в необъективности и вызвал негодование у собственных читателей.