Ученый поделился подробностями проведенного исследования

Обнаруженные под Екатеринбургом человеческие останки действительно принадлежат членам царской семьи, сообщил кандидат исторических наук Евгений Пчелов.

Ученый принимал участие в историко-архивная экспертизе, которая подтвердила выводы, сделанные ранее на основе молекулярно-генетических исследований.

Результаты анализа генетического материала были обнародованы в 2018 г. Тогда в Следственном комитете России рассказали, что обнаруженные в районе Поросенкова лога останки принадлежат императорской семье.

Также ученые сравнили эксгумированные останки Александра III и материалы тела, которое с высокой долей вероятности принадлежит Николаю II. В ходе проведенных исследований было установлено родство этих двух людей, пишет РИА "Новости".



Однако для того чтобы точно удостовериться в принадлежности "екатеринбургских останков" императорской семье, было необходимо провести историко-архивную экспертизу, о результатах которой и рассказал Евгений Пчелов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что экспертам удалось развеять ряд мифов, окутавших страшную трагедию с расстрелом семьи Николая II.