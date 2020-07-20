Подозрения подтвердились: объявили результаты экспертизы останков семьи Николая II

Подозрения подтвердились: объявили результаты экспертизы останков семьи Николая II
Николай Романов. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ученый поделился подробностями проведенного исследования

Обнаруженные под Екатеринбургом человеческие останки действительно принадлежат членам царской семьи, сообщил кандидат исторических наук Евгений Пчелов.

Ученый принимал участие в историко-архивная экспертизе, которая подтвердила выводы, сделанные ранее на основе молекулярно-генетических исследований.

Результаты анализа генетического материала были обнародованы в 2018 г. Тогда в Следственном комитете России рассказали, что обнаруженные в районе Поросенкова лога останки принадлежат императорской семье.

Также ученые сравнили эксгумированные останки Александра III и материалы тела, которое с высокой долей вероятности принадлежит Николаю II. В ходе проведенных исследований было установлено родство этих двух людей, пишет РИА "Новости".

Однако для того чтобы точно удостовериться в принадлежности "екатеринбургских останков" императорской семье, было необходимо провести историко-архивную экспертизу, о результатах которой и рассказал Евгений Пчелов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что экспертам удалось развеять ряд мифов, окутавших страшную трагедию с расстрелом семьи Николая II.

Ольга ФЕДОРОВА

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