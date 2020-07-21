Правильно подобранное удобрение наполнит саженцы силой и сохранит вкусовые качества

При выращивании огурцов огородники часто сталкиваются с тем, что завязи начинают желтеть и осыпаться. "Утро.ру" делится проверенным рецептом, который поможет спасти урожай.

В первую очередь, важно понимать, что желтеть овощи начинают из-за недостатка бора. О его дефиците также говорят медленный рост овощей и закрученные сухие листья.

В таком случае на помощь дачникам приходит борная подкормка.

Для ее приготовления необходимы следующие ингредиенты:

Борная кислота – 1 чайная ложка;

Горячая вода – 350-400 мл;

Холодная вода – 10 литров;

Несколько кристаллов марганца;

Нашатырь – 3-4 столовых ложки.





Для начала необходимо растворить бор в горячей воде, после чего добавить туда марганец и нашатырь. Полученную смесь нужно налить в холодную воду и тщательно перемешать.

Далее следует провести опрыскивание огурцов. Однако существует ряд правил, которые стоит соблюдать при осуществлении такой подкормки: опрыскивать только в безветренную погоду и не увеличивать количество бора, указанного в рецепте. В противном случае, это может привести к появлению ожогов на листьях.

Такое удобрение не только спасет урожай от гибели и вредителей, но и улучшит его вкусовые качества.

Напомним, что не так давно "Утро.ру" рассказало, как выбрать правильный сорт огурцов для засолки.