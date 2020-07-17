Правильная технология ухода за растением поможет вырастить завидный урожай

Чтобы урожай был вкусным и богатым, за огуречными кустами необходимо правильно ухаживать. Для это надо знать несколько простых хитростей. Одна из главных – прищипывать огурцы в определенном месте.

Так, огородникам советуют не трогать верхушку и не обрывать боковые побеги. На плодоношение эти действия никак не влияют, поэтому не стоит тратить свое время впустую. Прищипнуть необходимо лишь два самых нижних листа на кустах огурцов – это поможет образованию новой завязи. А вот обрывать листья нельзя потому, что они участвуют в фотосинтезе и также помогают добиться богатого урожая.

Также строго запрещается обрывать усы у огурцов. Таким способом вы значительно сократите количество плодов. Ведь огурец растет по типу растения-вьюнка. Ему необходимо усиками хвататься за опору, тогда он не упадет на землю.

Еще одна маленькая хитрость. Чтобы потом хвастаться всем, что у вас в нынешнем году выросло много огурцов, кусты необходимо обрабатывать борной кислотой. Но нужно знать меру. Обработка необходима огурцам один – два раза за весь сезон плодоношения.

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