По 30 плодов с куста: как прищипывать огурцы

По 30 плодов с куста: как прищипывать огурцы
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правильная технология ухода за растением поможет вырастить завидный урожай

Чтобы урожай был вкусным и богатым, за огуречными кустами необходимо правильно ухаживать. Для это надо знать несколько простых хитростей. Одна из главных – прищипывать огурцы в определенном месте.

Так, огородникам советуют не трогать верхушку и не обрывать боковые побеги. На плодоношение эти действия никак не влияют, поэтому не стоит тратить свое время впустую. Прищипнуть необходимо лишь два самых нижних листа на кустах огурцов – это поможет образованию новой завязи. А вот обрывать листья нельзя потому, что они участвуют в фотосинтезе и также помогают добиться богатого урожая.

Также строго запрещается обрывать усы у огурцов. Таким способом вы значительно сократите количество плодов. Ведь огурец растет по типу растения-вьюнка. Ему необходимо усиками хвататься за опору, тогда он не упадет на землю. 

Еще одна маленькая хитрость. Чтобы потом хвастаться всем, что у вас в нынешнем году выросло много огурцов, кусты необходимо обрабатывать борной кислотой. Но нужно знать меру. Обработка необходима огурцам один – два раза за весь сезон плодоношения.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ухаживать за огурцами в жару

Юлия ЕВГРАФОВА

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