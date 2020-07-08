Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
Во многих регионах странах наступила жара, которая губительно может сказаться на огороде. Первыми начинают страдать огурцы. Сначала они быстро растут, а вот через неделю листья вянут и желтеют. Однако спасти растение еще можно.
Как ухаживать за огурцами в жару
Самое очевидное – это закрыть огурцы от солнца. Затем стоит пересмотреть режим полива. Если раньше вода требовалась растению раз в несколько дней, то теперь увлажнять почву надо дважды в сутки.
Первый раз поливать огурцы надо после заката, чтобы за ночь они сумели впитать достаточное количество воды.
Второй полив рекомендуется ближе к обеду. Тогда, когда солнце наиболее активно, а листья могут быстро желтеть и высыхать.
Для полива стоит использовать обычную воду, а вот удобрения вряд ли помогут от жары. Также можно провести процедуру мульчирования огурцов – засыпать грядку смесью из соломы и навоза.
Как опрыскивать огурцы
Лучше всего заниматься опрыскиванием, когда солнце уже не активно. Можно использовать аммиачную селитру или борную кислоту. Ее надо разводить в пропорциях 3 г на 10 л воды.
Именно так надо ухаживать за огурцами в жару. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно поливать огурцы.
На этот раз в акваторию вошли не американские суда
Организация насчитала свыше десятков ударов "со всех сторон" по мирным объектам