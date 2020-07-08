Чем опрыскивать грядки при высокой температуре воздуха – в материале "Утро.ру"

Во многих регионах странах наступила жара, которая губительно может сказаться на огороде. Первыми начинают страдать огурцы. Сначала они быстро растут, а вот через неделю листья вянут и желтеют. Однако спасти растение еще можно.

Как ухаживать за огурцами в жару

Самое очевидное – это закрыть огурцы от солнца. Затем стоит пересмотреть режим полива. Если раньше вода требовалась растению раз в несколько дней, то теперь увлажнять почву надо дважды в сутки.

Первый раз поливать огурцы надо после заката, чтобы за ночь они сумели впитать достаточное количество воды.

Второй полив рекомендуется ближе к обеду. Тогда, когда солнце наиболее активно, а листья могут быстро желтеть и высыхать.

Для полива стоит использовать обычную воду, а вот удобрения вряд ли помогут от жары. Также можно провести процедуру мульчирования огурцов – засыпать грядку смесью из соломы и навоза.

Как опрыскивать огурцы

Лучше всего заниматься опрыскиванием, когда солнце уже не активно. Можно использовать аммиачную селитру или борную кислоту. Ее надо разводить в пропорциях 3 г на 10 л воды.

Именно так надо ухаживать за огурцами в жару. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно поливать огурцы.