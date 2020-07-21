Эта опасная болезнь широко распространена в мире

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров считает, что россиянам не стоит опасаться распространения бубонной чумы.

В комментарии РИА "Новости" Никифоров рассказал, что в наше время это заболевание не является каким-то экзотическим. Современная медицина давно научилась его лечить. Поэтому эпидемия чумы не представляет никакой угрозы для России. Кроме того, инфекция, по словам Никифорова, не может передаться от одного человека к другому.

Также специалист отметил, что бубонная чума является довольно распространенным по всему миру заболеванием. Случаи заражения каждый год регистрируются в таких странах, как Монголия и Китай. А несколько лет назад на острове Мадагаскар бубонную чуму подхватили более тысячи человек. Но это не должно быть поводом для беспокойства.

Ранее сообщалось, что врачей в Забайкальском крае обучили тому, как бороться с бубонной чумой. А доктор Мясников дал несколько рекомендаций, как не заразиться опасной болезнью. Он также отметил, что человечество давно научилось с ней бороться, и в XXI веке смертность от бубонной чумы составляет не более 7%.