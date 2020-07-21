Молодой человек плохо говорит по-украински, но это не умаляет его амбиций

На днях мэр Киева Виталий Кличко отпраздновал 49-летие. С этим знаменательным событием его поздравил старший сын Егор-Даниэль. Молодой наследник решил соригинальничать и заявил, что в будущем собирается сменить отца на высоком посту.

На своей странице в "Фейсбук" Кличко-старший опубликовал несколько кадров с наследником.

"Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно", – написал украинский политик.

О 20-летнем сыне знаменитого спортсмена известно немного. Наследник Виталия Кличко родился в 2000-м году с США. Раннее детство Егор-Даниэль провел в Америке. Позже он какое-то время жил в Германии, но потом снова вернулся в Соединенные Штаты.

Образование знаменитый наследник решил получить в колледже Ransom Everglades School. Престижное учебное заведение находится в Майами, а год обучения там обходится примерно в 2,2 млн рублей.

Родные Егора-Даниэль остались в Германии. Брат с сестрой учатся в гамбургской Международной школе, а мать активно занимается карьерой – сейчас она уже довольно популярная певица.

Примечательно, что сын киевского мэра почти не бывает на Украине и испытывает явные трудности с украинским языком. Как напоминает журнал "Woman", в 17-летнем возрасте Егор-Даниэль попал в неприятную ситуацию. Журналисты обратились к нему на украинском языке, однако молодой человек не смог ответить и максимально быстро свернул общение.

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