Чтобы купить в комиссионке кулон для Влади: Высоцкий давал по 10 концертов в день

Владимир Высоцкий. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Высоцкий. Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Высоцкий. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Высоцкий. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Высоцкий. Фото Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС/.
Друзья поделились воспоминаниями о поэте

Совсем скоро, 25 июля, исполнится ровно 40 лет, как не стало популярного артиста Владимира Высоцкого. Накануне этой печальной годовщины о нем вспомнили близкие друзья и рассказали, каким советский поэт был "за сценой". Его считали верным другом, душой компании и не страдающим звездной болезнью.

Владимир Высоцкий. Фото Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС/.

Так Николай Дупак, который когда-то был директором Таганки, пояснил, что Высоцкого сильно "эксплуатировали". Артист давал по десять концертов в день, чтобы содержать свою семью. Также мужчина вспомнил, как Владимир Семенович "пахал", а все ради покупки кулона за восемь тысяч для своей возлюбленной актрисы Марины Влади. Кстати, сама женщина отказалась отвечать на вопросы журналистов о Высоцком, пишет "Российская газета".

Владимир Высоцкий. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com

А по рассказам заслуженного артиста России Анатолия Васильева, Высоцкий произвел на него сначала плохое впечатление. Ему не понравился тот факт, что Владимир был слишком активным. В компании поэт "перетягивал одеяло на себя" и забирал все внимание публики. Но Васильев уточнил, это была проблема не Высоцкого, а, скорее, его. 

Владимир Высоцкий. Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/www.globallookpress.com

Также артист пояснил, что в театре поэта не воспринимали, как "звезду". Якобы они с коллегами осознали масштабы творчества Высоцкого только после его гибели. Кстати, про похороны Васильев отметил, что на них пришла скорбеть тогда вся Москва. 

Владимир Высоцкий. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com

Анатолий Александрович заключил, что Высоцкий относился к дружбе, как к чему-то святому. А вот с недругами мог общаться достаточно резко. Васильев заверил, поэт предчувствовал свою смерть, она пронизывала все его творчество. Тем самым Высоцкий будто "гнал" себя в могилу.

Владимир Высоцкий. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com

Напомним, в феврале этого года о подробностях отношений с Владимиром Высоцким рассказала артистка Татьяна Васильева. Тогда у них не получилось романтических отношений, но актриса призналась, что могла бы влюбиться в поэта. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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