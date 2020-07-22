Путешественники смогут рассчитывать на частичную компенсацию потраченных на поездку средств

Премьер-министр РФ Михаил мишустин подписал распоряжение о кэшбэке для туристов на 15 миллиардов рублей. На денежную компенсацию смогут рассчитывать те, кто приобрел путевку на один из российских курортов, пишет "Интерфакс".

Уточняется, что частично вернуть деньги смогут те граждане РФ, кто приобрел тур не менее чем на пять ночей. Стоимость поездки не должна быть меньше 25 тысяч рублей. Если россияне выложили за путевку 50 тысяч, кэшбэк составит 10. Компенсация в 15 тысяч предусмотрена для путешественников, которые раскошелились на 75 тысяч рублей.

"Вечерняя Москва" дополняет, что кэшбэк предусмотрен для тех путешественников, которые решили до конца года провести отпуск на отечественных курортах.

Ранее "Утро.ру" писало, какие регионы примут участие в выплате компенсаций туристам.