Издалека фейковый лайфгард похож на настоящего

На одном из сочинских пляжей отдыхающие заметили манекен спасателя.

Фото пластмассового лайфгада в красной кепке и футболке с надписью "Спасатель" были опубликованы на сайте "Привет, Сочи". Возможно, муниципальные власти захотели сэкономить на зарплате живого сотрудника и решили установить на спасательной вышке пляжа санатория Кудепста обычный манекен.

В подписи к снимкам говорится, что теперь-то нет ничего удивительного в том, что в этом году в Сочи так много утонувших.





В комментариях к посту местные жители отметили, что проверяющие вряд ли заметят, что спасатель не настоящий. Ведь издалека, и с моря, и с суши, манекен выглядит, как живой человек. А если на пляж решит заглянуть с проверкой межведомственная комиссия, пластмассового лайфгарда тут же заменят на настоящего.

"Никакие проверяющие с моря (на катерах) или с суши (ну не пойдут туда всматриваться от подземного перехода, ибо далековато) не докопаются, что на пляже нет спасателя. Вон он сидит, на положенном месте!", "При посещении пляжа межвед. комиссией манекен будет заблаговременно убран, а взамен него посажен живой спасатель. Времена "внезапных" проверок любого уровня доводятся до проверяемых заблаговременно", "Наличие/отсутствие спасателя мало влияет на результат купания", "Ушла на обед. И смешно, и грустно!", – говорится в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее появилась официальная информация о том, насколько этим летом загружены отели на курортах Крыма и Сочи.