"Кошмар": состояние памятника на могиле Высоцкого ужаснуло поклонников

"Кошмар": состояние памятника на могиле Высоцкого ужаснуло поклонников
Владимир Высоцкий. Фото Анатолия Ковтуна /Фотохроника ТАСС
В Сети появилось фото "странных" изменений скульптуры

Журналист Виталий Рувинский показал общественности, как сейчас выглядит памятник артисту Владимиру Высоцкому, после недавней реставрации. Неоднозначное решение скульптора не понравилось и поклонникам поэта.

Фотоколлажем, как памятник на Ваганьковском кладбище выглядел раньше и сейчас Рувинский поделился на своей странице в "Фейсбук". Журналист сообщил, чтоне поверил своим глазам, когда увидел обновленное фото скульптуры поэта. Поэтому Виталий сам отправился к памятнику и сделал снимок.

"Если совсем грубо – ему привинтили другую голову. Это вроде как решение самого скульптора. Конечно, работу Рукавишникова ругали все эти годы, и ругали во многом заслуженно", – написал в своем посте Рувинский.

Журналист заключил, что за столько лет памятник Высоцкому "стал классикой". А теперь он выглядит "непривычно и странно".

С этим выводом с Виталием согласились и его подписчики. "Ужас", "Кошмар! Это ж надо было такое придумать", – написали в комментариях пользователи.

Напомним, 25 июля исполнится 40 лет со дня смерти артиста Владимира Высоцкого. Перед этой памятной датой о поэте рассказали его близкие друзья. Они вспомнили, как много работал Высоцкий и каким ярким он был не только на сцене, но и за ее пределами. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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