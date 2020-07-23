До этого внушительные ямы никого не смущали

В белорусской столице занялись активным ремонтом дороги. При этом асфальт кладут прямо по лужам. Такая торопливость связана с приездом главы государства Александра Лукашенко.

Сообщается, что президент посетит завод "Интеграл" в Минске.

К этому учреждению ведет дорога, асфальтовое покрытие которой уже долгие годы нуждается в серьезном ремонте, пишет издание "Апостроф". Однако чинить ее начали только сейчас, когда стало известно, что по ней должен поехать белорусский лидер.

Поспешность привела к тому, что покрытие стали класть прямо по лужам.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Лукашенко вышел из себя из-за работы СМИ в Белоруссии. Президент потребовал выгонять всех журналистов из страны, если он будут освещать новости в деструктивном ключе.