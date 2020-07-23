Глава потребовал выгонять всех журналистов из страны, если он будут освещать новости в деструктивном ключе

Александр Лукашенко оказался крайне недоволен работой СМИ в Белоруссии. Глава потребовал, чтобы его подчиненные уделяли более пристальное внимание информационному освещению в стране.

Во время совещания с руководством экономического блока страны, президент заявил, что с утра решил почитать газеты, однако написанные там статьи крайне не понравились Лукашенко. Он заявил, что информация, написанная в СМИ, подается в "тенденциозном" ключе.

"Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит", – приводит его слова "Белта".

Лукашенко призвал ответственных лиц выполнять свои обязанности, не дожидаясь специальных указаний сверху, поскольку они "хозяева в этой стране". Лидер призвал выгонять журналистов, если, по его мнению, они ведут деструктивную работу в стране.

"Это же не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", – говорит президент.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Эксперты полагают, что если Лукашенко сможет победить, то в стране начнется конституционная реформа, поскольку глава испугается передачи власти в другие руки.

