Глава Белоруссии не ожидал, что женщина окажется сильным соперником в предвыборной гонке

Александр Лукашенко оказался в безвыходной ситуации, считает политический эксперт Валерий Карбалевич. Светлана Тихановская стала сильным соперником для нынешнего лидера страны на выборов, чего тот совсем не ожидал. Теперь Лукашенко предстоит зделать серьезный выбор: отстранить кандидата от участия в гонке, либо оставить. Оба варианта не будут иметь благоприятных последствий, считает политолог.

Карбалевич рассказал украинскому "Радио Свобода", что изначально Тихановскую зарегистрировали в качестве кандидата, поскольку не видели в ней опасности. На деле комиссия могла придраться, к примеру, к незадекларированному доходу.

"Отбраковали сильных (Виктор Бабарико, Валерий Цапкало) и оставили четверо слабых, которые, как считалось, должны были размазать и растянуть голоса протестного электората", – указывает эксперт.

По его словам, Лукашенко не видел опасности в женщине, которая раннее была домохозяйкой и не имела никакого дела с политикой.

Однако Светлане удалось перетянуть на себя поддержку почти всего протестного электората – такой поворот поставил нынешнего главу Белоруссии в тупик. Проиграть домохозяйке для него стыдно, а снять ее с предвыборной гонки – не меньший удар по репутации Лукашенко, поскольку тем самым он покажет, что боится даже женщины перед угрозой потери власти. Если бы она была мужчиной, отмечает политолог, ситуация решилась бы гораздо проще.

Тем не менее, если Александр Лукашенко победит на президентских выборах, некоторые эксперты полагают, что в Белоруссии состоится конституционная реформа, поскольку главе придется отдать часть своих полномочий другим ветвям власти.

Оппонент Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что в случае победы на выборах договор между Россией и Белоруссией будет разорван.