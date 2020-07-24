Эксперт: Лукашенко загнал себя в безвыходную ситуацию перед выборами

Эксперт: Лукашенко загнал себя в безвыходную ситуацию перед выборами
Александр Лукашенко. Фото: Jörg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии не ожидал, что женщина окажется сильным соперником в предвыборной гонке

Александр Лукашенко оказался в безвыходной ситуации, считает политический эксперт Валерий Карбалевич. Светлана Тихановская стала сильным соперником для нынешнего лидера страны на выборов, чего тот совсем не ожидал. Теперь Лукашенко предстоит зделать серьезный выбор: отстранить кандидата от участия в гонке, либо оставить. Оба варианта не будут иметь благоприятных последствий, считает политолог. 

Карбалевич рассказал украинскому "Радио Свобода", что изначально Тихановскую зарегистрировали в качестве кандидата, поскольку не видели в ней опасности. На деле комиссия могла придраться, к примеру, к незадекларированному доходу. 

"Отбраковали сильных (Виктор Бабарико, Валерий Цапкало) и оставили четверо слабых, которые, как считалось, должны были размазать и растянуть голоса протестного электората", – указывает эксперт. 

По его словам, Лукашенко не видел опасности в женщине, которая раннее была домохозяйкой и не имела никакого дела с политикой. 

Однако Светлане удалось перетянуть на себя поддержку почти всего протестного электората – такой поворот поставил нынешнего главу Белоруссии в тупик. Проиграть домохозяйке для него стыдно, а снять ее с предвыборной гонки – не меньший удар по репутации Лукашенко, поскольку тем самым он покажет, что боится даже женщины перед угрозой потери власти. Если бы она была мужчиной, отмечает политолог, ситуация решилась бы гораздо проще. 

Тем не менее, если Александр Лукашенко победит на президентских выборах, некоторые эксперты полагают, что в Белоруссии состоится конституционная реформа, поскольку главе придется отдать часть своих полномочий другим ветвям власти. 

Оппонент Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что в случае победы на выборах договор между Россией и Белоруссией будет разорван

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Девчонка, конечно, симпатичная и не известно, что для колхозника хуже проиграть ей или избрать себя президентом. Цугцванг.
Валерий Камаев
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Угрозы для власти Тихановская не представляет. Рейтинг ее среди населения реально не высок. Популярна она только среди своих сторонников, которых не так уж много. Тем паче, что позиция "выберите меня, а я отдам власть другим кандидатам на новых выборах" фактически означает - "Голосуя за меня Вы голосуете за КОТА в МЕШКЕ". Ну или за черта в табакерке. Да и конструктивной программы НЕТ. Нормальные люди такое не поддержат.
Её потолок на выборах при таком раскладе - 20, от силы 25%.
Вячеслав Москва
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“…Светлана Тихановская стала сильным соперником для нынешнего лидера страны на выборов,...” – не-а, это Лукашенко в реальности оказался обыкновенным колхозником, не способным достойно участвовать в выборах.
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