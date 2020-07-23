В Москве нашли тайное убежище Брежнева - видео

В Москве нашли тайное убежище Брежнева - видео
Московский цирк. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый секретарь Коммунистической партии часто бывал в одном из увеселительных заведений столицы

Необычную находку сделали в Московском цирке на Проспекте Вернадского. При ремонте здания удалось обнаружить бункер, который был построен для самого Леонида Ильича Брежнева. 

Народная артистка России и помощник художественного руководителя Елена Петрикова поспешила поделиться радостной новостью с "Пятым каналом". Она рассказала, что стены убежища полностью пуленепробиваемые, а их толщина составила около 7 миллиметров. 

Тайное место расположено прямо рядом с ложей самого Брежнева, который был постоянным посетителем цирка. По словам Петриковой, для главы государства в здании был установлен специальный лифт и подземный гараж. 

Елена также продемонстрировала по-настоящему уникальную пачку сигарет. Артистка предположила, что она могла принадлежать самому Брежневу, ведь упаковка была найдена рядом с ложей и ей более 50 лет. 

Напомним, что цирк на проспекте Вернадского был достроен именно благодаря вмешательству главы СССР. Брежнев лично распорядился, чтобы на завершение работ были выделены средства. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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