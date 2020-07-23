Первый секретарь Коммунистической партии часто бывал в одном из увеселительных заведений столицы

Необычную находку сделали в Московском цирке на Проспекте Вернадского. При ремонте здания удалось обнаружить бункер, который был построен для самого Леонида Ильича Брежнева.

Народная артистка России и помощник художественного руководителя Елена Петрикова поспешила поделиться радостной новостью с "Пятым каналом". Она рассказала, что стены убежища полностью пуленепробиваемые, а их толщина составила около 7 миллиметров.

Тайное место расположено прямо рядом с ложей самого Брежнева, который был постоянным посетителем цирка. По словам Петриковой, для главы государства в здании был установлен специальный лифт и подземный гараж.

Елена также продемонстрировала по-настоящему уникальную пачку сигарет. Артистка предположила, что она могла принадлежать самому Брежневу, ведь упаковка была найдена рядом с ложей и ей более 50 лет.

Напомним, что цирк на проспекте Вернадского был достроен именно благодаря вмешательству главы СССР. Брежнев лично распорядился, чтобы на завершение работ были выделены средства.