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Смартфон iPhone 14, выпуск которого должен состояться в 2022 году, появится в продаже с перископическим объективом. По словам аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple договорится с корейскими поставщиками деталей для новых камер.
Как отмечает инсайдер, через два года американские "яблочники" представят телефон с новейшим зумом.
MacRumors сообщает, что Huawei, китайский конкурент Apple, уже вовсю использует перископные модули не только во флагманах, но и в "средних" смартфонах по 300 долларов.В предыдущих моделях 11 Pro Max установлена тройная камера с 12 мегапикселями на каждый объектив.
Ранее "Утро.ру" сообщало, что Apple может отложить презентацию нового iPhone 12, несмотря на то, что американские производители традиционно устраивают презентацию каждой осенью. Причина заключается в распространении коронавирусной инфекции.
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