Появились новые подробности о iPhone 14

Появились новые подробности о iPhone 14
Фото: Jan Huebner/Blatterspiel via www/www.globallookpress.com
Американцы решили сделать ставку на камеру

Смартфон iPhone 14, выпуск которого должен состояться в 2022 году, появится в продаже с перископическим объективом. По словам аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple договорится с корейскими поставщиками деталей для новых камер.

Как отмечает инсайдер, через два года американские "яблочники" представят телефон с новейшим зумом. 

MacRumors сообщает, что Huawei, китайский конкурент Apple, уже вовсю использует перископные модули не только во флагманах, но и в "средних" смартфонах по 300 долларов.В предыдущих моделях 11 Pro Max установлена тройная камера с 12 мегапикселями на каждый объектив.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Apple может отложить презентацию нового iPhone 12, несмотря на то, что американские производители традиционно устраивают презентацию каждой осенью. Причина заключается в распространении коронавирусной инфекции.

Егор МАЛКОВ

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