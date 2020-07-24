Смешной и одновременно трогательный ролик набрал почти 2 миллиона просмотров

Милые видео и фото с домашними животными всегда поднимают настроение и заставляют улыбнуться, даже в самые сложные дни. На этот раз "Утро.ру" решило поделиться с читателями видео, которое подарит заряд положительных эмоций и умилит даже самых стойких и суровых.

Пользователь "Твиттера" выложил на своей странице в социальной сети видео, на котором щенок корги по кличке Один подпевает Фрэнку Оушену. В конце видео вместе с ним начала петь и его маленькая хозяйка. Получится очень милый дуэт.

Подписчиков такое видео растрогало: "Контент, ради которого я регистрировалась", "Это так трогательно и красиво!", "Кажется, что я плачу от счастья", "Хей, слезы умиления не входили в мои планы на сегодня".

Видео за несколько дней просмотрели почти 2 миллиона человек, поделились – около 40 тысяч.

Напомним, что недавно "Утро.ру" делилось смешными видео с котами, которые также смогут поднять настроение.