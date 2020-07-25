Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Полина Гагарина долгое время отказывалась говорить о разладе в своем семействе. Накануне она все же ответила на волнующий миллионы поклонников вопрос о том, что происходит в ее личной жизни. Артистка подчеркнула, что самое главное за нее "скажут дела".
Слухи о проблемах в звездном союзе ходили уже давно. В итоге сам Дмитрий Исхаков подтвердил, что супруги разъехались. Полина молчала.
Первый комментарий она дала журналистам перед
своим выступлением в московском парке Горького в качестве одного из хедлайнеров
столичного выпускного, трансляцию которого вел телеканал "Муз-ТВ", пишет издание "Телепрограмма".
При этом знаменитость все же не стала раскрывать детали ее отношений с Исхаковым, заявив, что "лучше ее слов за нее скажут дела". Певица решила не спекулировать тем самым на новости о грядущем разводе.
Напомним, официальное подтверждение о расставании пары опубликовал
Дмитрий. Он сказал, что супруги больше не живут вместе, но продолжают
заботиться о детях. В браке они воспитывали сына артистки от первого
замужества, с которым Дмитрий был очень близок, и общую дочь Мию.
Рейсы запустят с 1 августа
Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей