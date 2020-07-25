Певица впервые прокомментировала расставание с мужем

Полина Гагарина долгое время отказывалась говорить о разладе в своем семействе. Накануне она все же ответила на волнующий миллионы поклонников вопрос о том, что происходит в ее личной жизни. Артистка подчеркнула, что самое главное за нее "скажут дела".

Слухи о проблемах в звездном союзе ходили уже давно. В итоге сам Дмитрий Исхаков подтвердил, что супруги разъехались. Полина молчала.

Первый комментарий она дала журналистам перед своим выступлением в московском парке Горького в качестве одного из хедлайнеров столичного выпускного, трансляцию которого вел телеканал "Муз-ТВ", пишет издание "Телепрограмма".



При этом знаменитость все же не стала раскрывать детали ее отношений с Исхаковым, заявив, что "лучше ее слов за нее скажут дела". Певица решила не спекулировать тем самым на новости о грядущем разводе.

Напомним, официальное подтверждение о расставании пары опубликовал Дмитрий. Он сказал, что супруги больше не живут вместе, но продолжают заботиться о детях. В браке они воспитывали сына артистки от первого замужества, с которым Дмитрий был очень близок, и общую дочь Мию.

