Гагарина ответила на вопрос о разрыве с Исхаковым

Гагарина ответила на вопрос о разрыве с Исхаковым
Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица впервые прокомментировала расставание с мужем

Полина Гагарина долгое время отказывалась говорить о разладе в своем семействе. Накануне она все же ответила на волнующий миллионы поклонников вопрос о том, что происходит в ее личной жизни. Артистка подчеркнула, что самое главное за нее "скажут дела".

Слухи о проблемах в звездном союзе ходили уже давно. В итоге сам Дмитрий Исхаков подтвердил, что супруги разъехались. Полина молчала.

Первый комментарий она дала журналистам перед своим выступлением в московском парке Горького в качестве одного из хедлайнеров столичного выпускного, трансляцию которого вел телеканал "Муз-ТВ", пишет издание "Телепрограмма".

При этом знаменитость все же не стала раскрывать детали ее отношений с Исхаковым, заявив, что "лучше ее слов за нее скажут дела". Певица решила не спекулировать тем самым на новости о грядущем разводе. 

Напомним, официальное подтверждение о расставании пары опубликовал Дмитрий. Он сказал, что супруги больше не живут вместе, но продолжают заботиться о детях. В браке они воспитывали сына артистки от первого замужества, с которым Дмитрий был очень близок, и общую дочь Мию.

Ольга ФЕДОРОВА

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