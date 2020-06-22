Певица пока никак не прокомментировала слова супруга

Дмитрий Исхаков впервые откровенно высказался о слухах, посвященных разрыву его отношений с известной певицей Полиной Гагариной. Мужчина подтвердил, что они больше не живут вместе.

На своей странице в соцсети фотограф опубликовал пост, в котором сообщил, что он и супруга, как и прежде, продолжат заботиться о детях. В браке они вместе воспитывали сына артистки от первого брака, с которым Дмитрий был очень близок, и общую дочь Мию.

Слухи о разрыве между супругами поползли давно, однако для поклонников новость все равно стала шоком.

"Я до последнего верила, что это неправда", "Самая печальная новость 2020", "Не могу поверить. Были образцом для многих", – прокомментировали пост Дмитрия поклонники.

Сама Полина Гагарина пока никаких официальных заявлений по поводу разрыва не сделала.

Что стало причиной окончания отношений между супругами, не известно. Источники, близкие к окружению пары, утверждают, что разойтись они могли из-за тяжелого характера Исхакова, который тотально контролировал жизнь артистки.

В случае, если Гагарина с мужем решат официально расторгнуть брак, то, как предполагают в СМИ, все имущество достанется певице.

Ранее продюсер, который знаком с Полиной Гагариной, рассказал журналистам, что она разъехалась с мужем Дмитрием Исхаковым еще в прошлом году.