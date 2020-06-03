Фотограф прошелся по звездам шоу-бизнеса

Расставание Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова для многих стало неожиданностью. Пока знаменитости ничего не комментируют, а в блоге супруга певицы появляются резкие заявления. Фотограф написал в социальной сети, что будет публиковать свои стихи, даже если они кому-то не нравятся, а потом и вовсе назвал российскую эстраду "убогой".

Экс-возлюбленный Гагариной считает, что хуже от его произведений никому не станет, а также не исключает, что будет участвовать в одном из сезонов шоу "Голос". Пост Исхакова в "Инстаграм" касался и журналистов. Он написал, что никак не контактирует с прессой и не собирается этого делать в будущем.

Пользователи соцсети сразу же забросали аккаунт Дмитрия Исхакова сообщениями. Одни ждут его появления на "Голосе" и считают, что он мог стать бы отличным ведущим шоу. Другие не понимают, почему он плохо высказывается об эстраде, ведь сам пока еще женат на певице.

"Убогая эстрада? А ничего, что Полина – одна из ведущих лиц, нашей эстрады… она тоже убогая?", "А откровения про "убогую эстраду" нахлынули только после развода с основной ее представительницей?", "На "Голосе" Вы могли бы стать и новым ведущим", "Видна вся ваша боль", – написали комментаторы.

Некоторые пользователи посчитали, что пост Дмитрия Исхакова связан с его разводом с Полиной Гагариной. СМИ сообщали, что супруги уже несколько месяцев не живут вместе, а впереди им предстоит развод. Пока же артистка лишила супруга должности в фирме, которая занимается ее концертами. Поделили репортеры и имущество семьи – большая часть, если верить источнику, достанется Гагариной.

Причины развода ни сама певица, ни фотограф не раскрывают, однако есть версия, что Полина Гагарина устала жить с мужем, который контролировал ее и учил жизни.