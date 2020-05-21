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СМИ: после развода все имущество достанется Гагариной

СМИ: после развода все имущество достанется Гагариной
Полина Гагарина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вся приобретенная недвижимость принадлежит певице

Полина Гагарина, которая, по слухам, ушла от своего мужа, сохранит все нажитое за последние годы имущество. Такую договоренность артистка и ее супруг заключили еще до свадьбы, пишут журналисты. 

Все, что купила популярная певица останется в ее собственности. СМИ стало известно, что еще до свадьбы с модным фотографом Дмитрием Исхаковым звезда приобрела просторную квартиру в центре столицы. Панорамные окна ее жилища выходят прямо на Кремль. В этой квартире Гагарина жила со вторым мужем и сыном от первого брака.

Помимо престижного жилья в Москве, артистка якобы владеет большим загородным домом. Его строительство тоже началось до того, как в жизни знаменитости появился Исхаков. К слову, сейчас певица строит еще один, более просторный загородный дом.

Все эти объекты записаны на Гагарину. Никаких прав на недвижимость у Исхакова нет, выяснили журналисты. 

Отметим, что фотограф зарабатывает примерно в сто раз меньше эстрадной звезды. По данным Forbes, за 2019 г. Гагарина заработала более $5 миллионов. При этом, по условным расчетам, которые сделали журналисты "Комсомольской правды", Исхаков получает не более 300 – 400 тыс. руб. в месяц.

Несколько дней назад в СМИ появились публикации о разводе певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Сообщается, что супруги уже давно не живут вместе.

Ольга ФЕДОРОВА

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