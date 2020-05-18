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СМИ: Гагарина рассталась с мужем

СМИ: Гагарина рассталась с мужем
Полина Гагарина с супругом. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певица уже несколько месяцев не живет с супругом

Еще одна пара российского шоу-бизнеса распалась. Полина Гагарина якобы ушла от Дмитрия Исхакова, за которого вышла замуж в 2014 году. Об этом сообщают журналисты.

Певица и фотограф еще не подали заявление на развод, однако уже некоторое время живут по отдельности. Сама Гагарина в социальных сетях хранит молчание по поводу личной жизни, хотя фото с мужем действительно выкладывать стала реже.

Сам Дмитрий Исхаков в разговоре со СМИ не стал отрицать расставание, но добавил, что пока еще является официальным мужем знаменитости.

Решение супругов, похоже, бесповоротное. Раньше Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании Полины Гагариной, через которую она и работает, однако сейчас вместо Дмитрия Исхакова значится имя женщины, уточняет издание Super.ru.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 г., а через три года у пары родилась дочь Мия. Личная жизнь супругов всегда волновала прессу. В СМИ не раз писали о расставании артистов. Случится ли оно на этот раз по-настоящему, остается только гадать. 

Фоторепортаж
"Сексуальная самочка": самые откровенные фото Гагариной
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/
Дарья ПЕТРОВА

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