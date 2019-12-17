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Муж Гагариной рассказал о разрыве

Муж Гагариной рассказал о разрыве
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Супруг бурно отреагировал на уход певицы из семьи

Муж Полины Гагариной – известный фотограф Дмитрий Исхаков – прочитал в Сети, что жена покинула его, и отреагировал на это. Он рассказал о разрыве с певицей.

"Всему виной Варнава... Гагарина окончательно ушла от мужа к Бороденко?" – гласил кричащий заголовок статьи одного из сайтов, на который наткнулся супруг артистки. Это не оставило мужчину равнодушным. На своей странице в Инстаграм он проронил крепкое словцо и возмутился: "Да что происходит?". А затем пустился в ироничные размышления:

"Что же делать?! Почему я тут такой неприятный?! Не удивительно, что ушла. Я бы сам от себя ушел. Женя вон какой красавец. Но вообще, конечно, обидно. Делаешь им гуакомоле, а они... как же так". 

Подписчики фотографа откликнулись на его слова. "Кошмар какой!!! Чего только не напишут...", "Не успели с Лазаревым поженить, а уже Бондаренко на подхвате... да, Полина "жжет". А если серьезно, то я даже не читаю такие новости", "На 100%, даже больше уверена, что вы никогда не расстанетесь", "Ахаха... как смешно... неужели кто-то в подобное поверит". – прокомментировали они.

Ранее Дмитрий Исхаков опроверг слухи о романе Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Не так давно певицу без мужа застали в компании той самой уччастницы Comedy Woman Екатерины Варнавы и ее коллеги Евгения Бороденко в коротком наряде с голыми ногами.   

Фоторепортаж
"Сексуальная самочка": самые откровенные фото Гагариной
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/ Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/
Полина ДОРОЖКИНА

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