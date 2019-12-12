Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Полина Гагарина снялась в необычном сверкающем платье из золотых нитей. Одно плечо у нее было оголено, стройные ноги просвечивали. Снимки артистки в таком виде были опубликованы в соцсети и покорили интернет-пользователей.
"Декабрьские дни летят с такой скоростью, что я не успеваю делиться с вами даже фотографиями!" – сообщила звезда под кадрами. Она поблагодарила "всех за еще одну приятную награду "Певица года", которую получила на церемонии "Песня года – 2019", подчеркнула, что пподдержка зрителей дает ей "больше сил, а это значит, что 2020 будет еще хитовее", и назвала свое платье фантастическим.
Поклонники, отметив красоту наряда любимицы, засыпали ее комплиментами: "Шикарная", "Ты самая-самая лучшая, гламурная", "Вы, как всегда, прекрасны!", "Богиня", "Невероятная", "Волшебная, чудесная, восхитительная!", "Выглядите роскошно, ослепительно".
Ранее Полина Гагарина показала интим с подругой и в трусах покрутилась перед фотографом.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало