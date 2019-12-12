Певица обнажила нежное плечо и стройные ноги

Полина Гагарина снялась в необычном сверкающем платье из золотых нитей. Одно плечо у нее было оголено, стройные ноги просвечивали. Снимки артистки в таком виде были опубликованы в соцсети и покорили интернет-пользователей.

"Декабрьские дни летят с такой скоростью, что я не успеваю делиться с вами даже фотографиями!" – сообщила звезда под кадрами. Она поблагодарила "всех за еще одну приятную награду "Певица года", которую получила на церемонии "Песня года – 2019", подчеркнула, что пподдержка зрителей дает ей "больше сил, а это значит, что 2020 будет еще хитовее", и назвала свое платье фантастическим.

Поклонники, отметив красоту наряда любимицы, засыпали ее комплиментами: "Шикарная", "Ты самая-самая лучшая, гламурная", "Вы, как всегда, прекрасны!", "Богиня", "Невероятная", "Волшебная, чудесная, восхитительная!", "Выглядите роскошно, ослепительно".

Ранее Полина Гагарина показала интим с подругой и в трусах покрутилась перед фотографом.