Звезда разделась после скандала на шоу "Голос"

Приятель певицы спрятал от любопытных глаз самое интересное.

Полина Гагарина оголилась под елочкой в теплой компании и вызвала жаркую дискуссию. Звезда снялась с участницей Comedy Woman Екатериной Варнавой и ее коллегой Евгением Бороденко, а также танцором и хореографом Константином Мякиньковым. Артистка позировала в коротком наряде, обнажающем ноги. На коленях Гагарина держала собачку.

Внимание пользователей привлекла ладонь одного из мужчин, которой тот зачем-то закрыл часть стопы певицы. Дотошные комментаторы решили, что дело нечисто. Кто-то в шутку предположил, что у Полины не все в порядке с педикюром, другие решили, что у нее, как недавно у Светланы Лободы, "выросло" шесть пальцев на ноге. Некоторые пользователи засыпали Гагарину вопросами, а где же, собственно муж. Однако та успокоила ревнителей семейного благополучия, отметив, что супруг снимал веселую компанию.

"А за чем он ладонью вам пальцы закрывает?))" "Почему муж Полины всегда за кадром? Ему эта компания не по душе?" "Что закрывает Константин?" "А где муж?!" "Костик прикрыл, что у Полины тоже шесть", "Подумала про педикюр",

– написали пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее Гагарина в мини устроила сексуальные танцы, а позже на певицу обрушились с критикой на шоу "Голос".