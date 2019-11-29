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Гагарина в золотом супермини засветила трусы

Гагарина в золотом супермини засветила трусы
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка бегала по сцене и трясла ягодицами

Полина Гагарина опубликовала в Интсаграм-историях видео, на котором поет и зажигательно танцует в сверкающем золотом платье и такого же цвета высоких сапогах. Звезда двигается и подпрыгивает так энергично, что у ее короткого наряда подпрыгивает юбка и оттуда показываются трусы.

Фото: instagram.com/gagara1987

Исполнительница хита "Обезоружена" приглашает зрителей на свой концерт, который пройдет через несколько дней. Артистки публикует в соцсети фото и видео с напоминаниями о ее предстоящем выступлении. На некоторых кадрах она выглядит довольно соблазнительно.

Ранее Полина Гагарина в закрытой блузе и плотно облегающих штанах сексуально выгнулась у стены у стены и засветила трусы.

Фоторепортаж
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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА

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