Звезда в сексуальном обтягивающем костюме вызвала фурор

Красавица Полина Гагарина засветилась в прямом и переносном смысле на шоу Ивана Урганта

Певица исполнила песню "Смотри" в "инопланетном" костюме, разбудив эротическую фантазию мужчин.

На передачу Гагарина пришла в обтягивающем комбинезоне, усыпанном сверкающими стразами. Огромное декольте обнажало красивую грудь артистки. Эффектный выход Полины не остался без внимания – ее буквально завалили комментариями. Пользователи восхищались и нарядом, и стройной фигурой знаменитости. Некоторые оставили забавные замечания – мол, Филипп Киркоров точно позавидует такому роскошному костюму (орфография и пунктуация сохранены).

"Киркоров обзавидовался" "Шикарная! Тех, кто видел в живую, не просто сразил, а сразу убил наповал! Взрыв, секс" "Блестящая женщина" "Какая БОГИНЯ боже, умираю! Сражаете наповал", – написали восхищенные фанаты.

Ранее мокрая Гагарина снялась в нижнем белье.