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"Утро началось": Гагарина в сетке возбудила мужчин

"Утро началось": Гагарина в сетке возбудила мужчин
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица в мини показала шикарные ноги

Полина Гагарина восхитила фанатов новым образом. На фото, опубликованном в Instagram, она в мини-платье и колготках в сеточку находится в студии одной из радиостанций. Глаза певицы закрыты темными очками. 

"Утро началось", – сообщила артистка под снимком. И поинтересовалась, "кто слушал эфир".

Подписчики отреагировали бурно: "Просто огонь... Такой заряд эмоций на весь день, кайф!", "Красивая Вы просто невероятно!", "Богиня", "Обалденная, как всегда", "Очень красивый кадр... побольше бы таких интересных снимков", "Прекрасно выглядите... прямо энергией веет от Вас... Всегда, на позитиве, с улыбкой на лице".

Мужчины потеряли головы. "Роковая", "Просто ураган", "Вау, какая секси","Ляшки", "Роскошная девочка!!!", "Прелесть", "Какая красотка, а ножки и губки! Шикарная фотка, еще в мини-юбке. Ну просто картина, всех мачо пленяет. Милашка Полина, одна лишь такая", – прокомментировали они.

Ранее Полина Гагарина снялась в обтягивающих штанах.

Полина ДОРОЖКИНА

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