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"Даже петь не надо": Гагарина вышла на сцену в сексуальном мини

"Даже петь не надо": Гагарина вышла на сцену в сексуальном мини
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/
Звезда оголила роскошные ноги и произвела фурор

Полина Гагарина умело подчеркнула свои достоинства сексуальным платьем.

Певица снялась за несколько минут до выхода на сцену. Поклонники оценили наряд, который она выбрала для выступления – блестящее мини позволило рассмотреть длинные стройные ноги Гагариной. Подтянутое тело артистки впечатлило не только мужчин-подписчиков, но и дам. Так, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава выразила свое восхищение нецензурными словами. Впрочем, Гагарину это не смутило – она написала ответный комплимент.

Один из пользователей заявил, что с такой внешностью Полине даже петь не нужно – достаточно просто прогуливаться по сцене (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

"Даже петь не надо, можешь просто ходить под музыку и все!!!!" "Самые крутые ноги", "Полный секс",

– высказались подписчики.

Ранее Гагарина снялась в нижнем белье.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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