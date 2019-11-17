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Полина Гагарина умело подчеркнула свои достоинства сексуальным платьем.
Певица снялась за несколько минут до выхода на сцену. Поклонники оценили наряд, который она выбрала для выступления – блестящее мини позволило рассмотреть длинные стройные ноги Гагариной. Подтянутое тело артистки впечатлило не только мужчин-подписчиков, но и дам. Так, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава выразила свое восхищение нецензурными словами. Впрочем, Гагарину это не смутило – она написала ответный комплимент.
Один из пользователей заявил, что с такой внешностью Полине даже петь не нужно – достаточно просто прогуливаться по сцене (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Даже петь не надо, можешь просто ходить под музыку и все!!!!" "Самые крутые ноги", "Полный секс",
– высказались подписчики.
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