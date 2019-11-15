Артистка в мини высоко задирала ноги

Полина Гагарина дала концерт в одном из российских городов. Она выступала в ярких костюмах, извиваясь, энергично двигая задом и растопыриваясь так, что трусы оказались на виду.

В блестящем красном мини-платье исполнительница хита "Обезоружена" бегала по сцене, задирая ноги. Ее подхватил на руки один из танцующих вокруг мужчин, а она, растопырилась, и показала зрителям красное нижнее белье.

Позже Гагарина выступала в искрящемся золотом платье. Она извивалась, приседала, раздвинув ноги, и трясла ягодицами. Короткая юбка подскакивала от резких движений и открывала трусы артистки.

Начиналось все поскромнее – певица вышла на сцену в длинном белом наряде. Она плавно двигалась под музыку, но из-под пышной прозрачной юбки также виднелось нижнее белье.

Этот нежный образ певицы взволновал подписчиков соцсети, в которой она опубликовала фото. "Супер!! Полина – огонь!!!", "Ну прямо невеста", "Очаровательная и утонченная", "Королева– лебедь", "Изумительно красивая", "Богиня", "Как всегда, великолепна", "Ангелочек, шикарная", – поделились они впечатлениями.

Ранее Полина Гагарина показалась без лифчика и эротично выгнулась на полу.