Артистку раскритиковали за откровенный наряд

Полина Гагарина опубликовала в соцсети новое видео. В нем звезда показана у школьной доски перед учениками, одетая в джинсы и темную майку на тонких бретелях с глубоким кружевным декольте, лифчика на ней нет. Дети не сводили со звезды глаз.

"Меня зовут Полина, я певица и мне 23 года!" – обратилась она к школьникам. А под видео сообщила, что с такими словами ей "посчастливилось снова окунуться в школьные годы, но уже не в роли ученика, а в роли учителя... совсем недавно, в рамках проекта "Культурный марафон". И добавила, что, хотя учитель – точно не ее призвание, однако из нее "получился неплохой и интересный рассказчик. В ролике артистка беседует с учениками о важности алгебры – для подсчета "своих огромных гонораров", о выборе профессии и обсуждает секреты "студенческой" жизни.

Не всем подписчикам понравился наряд артистки. Недовольные упрекали ее: "В школу в пиньюаре....", "Хорошо хоть в штанах", "У нее шикарный стиль, но не в этот раз", "Можно по-молодежному, но по-другому. А тут декольте, кружево, чокер (короткое ожерелье, плотно прилегающее к шее). И глаза парня на это самое "кружево" в конце".

Фанаты встали на защиту певицы. "Этим нарядом Полина поддержала подростков.Все мы так когда-то одевались,вспомните себя – с начесом на голове и лохмотьях под панка", "Главное – про возраст не соврала – именно на него Вы и выглядите, очаровательная Полина", "Идеальная просто", "Шикарная", "Ты огонь", – отметили они.

Полина Гагарина не раз показывалась в провокационном виде. Недавно удивила снимком, на котором позировала без нижнего белья, до этого засветила голые прелести, сразила публику наповал в мини-платье и обнажила длинные ноги в коротких шортах.