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Больная Гагарина сорвала концерт в Екатеринбурге

Больная Гагарина сорвала концерт в Екатеринбурге
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Здоровьем артистки серьезно обеспокоены

Певица Полина Гагарина перенесла свой концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться сегодня, на 6 декабря. Звезда добавила, что шоу пришлось отложить из-за ее самочувствия.

"Мы обязательно встретимся ближе к Новому году, в декабре. Спасибо за поддержку и понимание", – написала Гагарина на своей странице в Instagram.

"Полина, мы очень расстроены, очень, но если бы с плохим самочувствием вышла, переживали бы не меньше! Пожалуйста, береги себя! Ждём встречи!", "Мне кажется, вам нужно придумать костюмы, которые греют. Смотрю, как вы на открытых сценах выступаете, и мне становится холодно!", "Полина, ваше здоровье – самое главное",

поддержали подписчики певицу (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Однако были и те, кто возмутился отменой концерта:

"То чувство, когда ты приехал в Екатеринбург на концерт с Казахстана", "Я самая невезучая. В апреле ехала в Казань с Кургана – отменили, сегодня приехала в Екатеринбург, тоже отменили", "А что, раньше не могли оповестить?".

Ранее Гагарина, наоборот, не стала отменять свой концерт в Красноярске ради поклонников. Певица выступила накануне дня траура в связи с прорывом дамбы.

Карина СИРАЗОВА
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