Нибиру
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В Сети появился список жертв и пострадавших.
В результате прорыва дамб в Красноярском крае пострадали 44 человека, девять из них – в тяжелом состоянии.
"Стихия забрала жизни 15 наших товарищей, 5 пропали без вести, 9 старателей в больнице",
– сообщил холдинг "Сибзолото". Компания опубликовала списки пострадавших сотрудников.
Первичную медицинскую помощь уже получили 27 пострадавших, передает URA.RU. Сейчас их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Также с людьми работают психологи Центра медицины катастроф, сообщает "360".
Дамбу заброшенного золотодобывающего прииска прорвало ночью 19 октября в Красноярском крае.
В результате вода хлынула в рабочие поселки и затопила два общежития временного типа.
Понедельник объявлен в Красноярском крае днем траура, а в Курагинском районе действует режим чрезвычайной ситуации.
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