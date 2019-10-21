Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Появились подробности трагедии в Красноярском крае

15 человек погибли и 5 пропали без вести

В Сети появился список жертв и пострадавших.

В результате прорыва дамб в Красноярском крае пострадали 44 человека, девять из них – в тяжелом состоянии.

"Стихия забрала жизни 15 наших товарищей, 5 пропали без вести, 9 старателей в больнице",

– сообщил холдинг "Сибзолото". Компания опубликовала списки пострадавших сотрудников.

Первичную медицинскую помощь уже получили 27 пострадавших, передает URA.RU. Сейчас их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Также с людьми работают психологи Центра медицины катастроф, сообщает "360".

Дамбу заброшенного золотодобывающего прииска прорвало ночью 19 октября в Красноярском крае. В результате вода хлынула в рабочие поселки и затопила два общежития временного типа. Понедельник объявлен в Красноярском крае днем траура, а в Курагинском районе действует режим чрезвычайной ситуации.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лишь одно условие: выйти на пенсию можно досрочно

В ПФР разъяснили, как получать выплаты раньше срока

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей