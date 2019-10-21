15 человек погибли и 5 пропали без вести

В Сети появился список жертв и пострадавших.

В результате прорыва дамб в Красноярском крае пострадали 44 человека, девять из них – в тяжелом состоянии.

"Стихия забрала жизни 15 наших товарищей, 5 пропали без вести, 9 старателей в больнице",

– сообщил холдинг "Сибзолото". Компания опубликовала списки пострадавших сотрудников.

Первичную медицинскую помощь уже получили 27 пострадавших, передает URA.RU. Сейчас их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Также с людьми работают психологи Центра медицины катастроф, сообщает "360".

Дамбу заброшенного золотодобывающего прииска прорвало ночью 19 октября в Красноярском крае. В результате вода хлынула в рабочие поселки и затопила два общежития временного типа. Понедельник объявлен в Красноярском крае днем траура, а в Курагинском районе действует режим чрезвычайной ситуации.

