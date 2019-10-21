Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
В Красноярске вчера, 20 октября, состоялся концерт Полины Гагариной. Сегодня на своей странице в Instagram звезда рассказала, что изначально хотела отменить выступление в связи с трагедией из-за рухнувшей дамбы, однако не стала этого делать ради поклонников.
"Сегодня день траура. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и надеюсь на чудо и спасение тех, кто может быть жив",
– выразила свои соболезнования певица.
"Вы умница, так надо делать всегда. Назло смерти! Спасибо", "Молодец! Живое живым!", "Благодарим за незабываемый концерт и сочувствие", "Полина, твои слова со сцены тронули до глубины души, спасибо, что сказала, что с нами, что ты такая чуткая",
– поблагодарили Гагарину за сочувствие и искренность ее подписчики. Также многие выразили восхищение концертом и профессионализмом певицы.
Напомним, что 19 октября в Красноярском крае прорвало дамбу. В результате трагедии пострадали 44 человека – 15 из них погибли и 5 пропали без вести. Сегодня, 21 октября, объявлен день траура.
В ПФР разъяснили, как получать выплаты раньше срока
В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения