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"Назло смерти": Гагарина вышла на сцену после трагедии

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица выступила ради своих поклонников

В Красноярске вчера, 20 октября, состоялся концерт Полины Гагариной. Сегодня на своей странице в Instagram звезда рассказала, что изначально хотела отменить выступление в связи с трагедией из-за рухнувшей дамбы, однако не стала этого делать ради поклонников.

"Сегодня день траура. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и надеюсь на чудо и спасение тех, кто может быть жив",

выразила свои соболезнования певица.

"Вы умница, так надо делать всегда. Назло смерти! Спасибо", "Молодец! Живое живым!", "Благодарим за незабываемый концерт и сочувствие", "Полина, твои слова со сцены тронули до глубины души, спасибо, что сказала, что с нами, что ты такая чуткая",

– поблагодарили Гагарину за сочувствие и искренность ее подписчики. Также многие выразили восхищение концертом и профессионализмом певицы.

Напомним, что 19 октября в Красноярском крае прорвало дамбу. В результате трагедии пострадали 44 человека – 15 из них погибли и 5 пропали без вести. Сегодня, 21 октября, объявлен день траура.

Карина СИРАЗОВА
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