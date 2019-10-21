Певица выступила ради своих поклонников

В Красноярске вчера, 20 октября, состоялся концерт Полины Гагариной. Сегодня на своей странице в Instagram звезда рассказала, что изначально хотела отменить выступление в связи с трагедией из-за рухнувшей дамбы, однако не стала этого делать ради поклонников.

"Сегодня день траура. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и надеюсь на чудо и спасение тех, кто может быть жив",

– выразила свои соболезнования певица.

"Вы умница, так надо делать всегда. Назло смерти! Спасибо", "Молодец! Живое живым!", "Благодарим за незабываемый концерт и сочувствие", "Полина, твои слова со сцены тронули до глубины души, спасибо, что сказала, что с нами, что ты такая чуткая",



– поблагодарили Гагарину за сочувствие и искренность ее подписчики. Также многие выразили восхищение концертом и профессионализмом певицы.

Напомним, что 19 октября в Красноярском крае прорвало дамбу. В результате трагедии пострадали 44 человека – 15 из них погибли и 5 пропали без вести. Сегодня, 21 октября, объявлен день траура.