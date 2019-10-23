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Певица Полина Гагарина поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram. Звезда предстала в ярком осеннем образе: желтом плаще и коротких шортах бордового цвета.
"Ты как всегда ураган", "Стильная женщина – это когда цвет плаща совпадает с цветом аварийки!", "Смелая многоцветность – вот это интересно", "Бомбический образ!", "Ярко и стильно, как раз для осени", "А-ля 90-е годы. Нет, Полин, этот плащ.. нет", "Вы наверное надели все,что у вас было под рукой", "Похожа на принцессу из мультика про Бременских музыкантов",
– оценили подписчики стильный снимок певицы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее Гагарина опубликовала серию фотографий, где она в разных позах лежит на кровати в обтягивающей светлой пижаме с детским рисунком. Снимки также вызвали восторг у поклонников артистки.
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