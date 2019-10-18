Гагарина в обтягивающей пижаме развалилась на кровати

Снимок певицы вызвал бурную реакцию в Сети

Полина Гагарина опубликовала серию фотографий в Instagram, где она в разных позах лежит на кровати. На певице – обтягивающая светлая пижама с забавным детским рисунком.

Подписчики пришли в восторг от снимков певицы. Многие сочли ее пижаму невероятно милой.

"Спящая балерина", "Классная пижама", "Что за позы для сна", "Притворилась как будто спишь, словно сказка про колобка", "Какая трогательная", "Представляю, как муж за кадром пытается сделать удачное фото", "Классный комочек",

– оценили пост Гагариной в комментариях (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее певица выложила кадр со съемок нового клипа на песню "Смотри". На снимке артистка искупалась в ванне из молока.

