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Гагарина в обтягивающих штанах показала секс у стенки

Гагарина в обтягивающих штанах показала секс у стенки
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Возбужденные мужчины назвали певицу настоящей хищницей

Полина Гагарина снялась в закрытой блузе и плотно облегающих штанах у стены. На одном из фото, которые исполнительница хита "Обезоружена" выложила в соцсети, она позирует, подняв согнутую в колене ногу, на другом – стоит боком.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Звезда оставила под кадрами лишь два слова:."Добрый вечер", – написала она. Комментаторы не остались равнодушными. Большинство из них  отметили, что певица отлично выглядит, и не поскупились на лестные слова:

"Оу, какой секс... Убийственно красивая просто!", "Боже, фигура какая. Королева невозможная", "Няшечка-стройняшечка!", "Как струнка", "Тростиночка!", Образ... огонь", "Статуэтка", "Эффектная богиня", "Настоящая хищница... прямо львица!".  

Высказались и те, кто нашел недостатки во внешности артистки. "Без макияжа страшная", "Плоскожопие", "Худая, как щепка", "Есть опасность улететь при сильном ветре...", "В чем только душа держится!", "Сиськи не видно",  "Жопки-то нет", "Зачем в колготках, трусах фоткаться?" – заявили недовольные.

На днях обнаженные ноги Полины Гагариной в мини восхитили фанатов. Ранее поп-исполнительница так резво двигалась на сцене и радвигала ноги, что ее трусы оказались на виду .

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Оставьте ее в покое,товарищи злопыхатели!Полина хороша во всех позах
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