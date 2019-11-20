Возбужденные мужчины назвали певицу настоящей хищницей

Полина Гагарина снялась в закрытой блузе и плотно облегающих штанах у стены. На одном из фото, которые исполнительница хита "Обезоружена" выложила в соцсети, она позирует, подняв согнутую в колене ногу, на другом – стоит боком.

Звезда оставила под кадрами лишь два слова:."Добрый вечер", – написала она. Комментаторы не остались равнодушными. Большинство из них отметили, что певица отлично выглядит, и не поскупились на лестные слова:

"Оу, какой секс... Убийственно красивая просто!", "Боже, фигура какая. Королева невозможная", "Няшечка-стройняшечка!", "Как струнка", "Тростиночка!", Образ... огонь", "Статуэтка", "Эффектная богиня", "Настоящая хищница... прямо львица!".

Высказались и те, кто нашел недостатки во внешности артистки. "Без макияжа страшная", "Плоскожопие", "Худая, как щепка", "Есть опасность улететь при сильном ветре...", "В чем только душа держится!", "Сиськи не видно", "Жопки-то нет", "Зачем в колготках, трусах фоткаться?" – заявили недовольные.

На днях обнаженные ноги Полины Гагариной в мини восхитили фанатов. Ранее поп-исполнительница так резво двигалась на сцене и радвигала ноги, что ее трусы оказались на виду .