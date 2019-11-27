Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Гагарина с обнаженными ногами устроила битву

Гагарина с обнаженными ногами устроила битву
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка выгодно подчеркнула свою фигуру пикантными образами

Полина Гагарина устроила настоящую битву в Сети. Певица опубликовала три фото на своей странице в Instagram в разных платьях, предложив своим подписчикам выбрать наилучшее.

На первом снимке Гагарина предстала в ярко-синем коротком платье без бретелек, продемонстрировав свои длинные стройные ноги. Частью второго образа артистки стало блестящее платье в пол, соблазнительно подчеркивающее бедра певицы. Большинство подписчиков проголосовало за третий наряд Гагариной – элегантное черное платье с декольте: "Черное восхитительное и возбудительное". Однако многие поклонницы певицы отметили, что она выглядит обворожительно во всех трех образах и засыпали ее комплиментами:

"Статуэтка фарфоровая", "Нет слов", "Какое сочное фото!", "Вы безупречны!", "Просто огонь", "Идеально!", "Полина, ты пример для подражания! Роскошная!", "Неземная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Ранее Полина Гагарина снялась в короткой шубе и колготках в сетку.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Эстония созовет армию защитников Украины

В Таллине пообещали найти управу на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей