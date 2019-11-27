Артистка выгодно подчеркнула свою фигуру пикантными образами

Полина Гагарина устроила настоящую битву в Сети. Певица опубликовала три фото на своей странице в Instagram в разных платьях, предложив своим подписчикам выбрать наилучшее.

На первом снимке Гагарина предстала в ярко-синем коротком платье без бретелек, продемонстрировав свои длинные стройные ноги. Частью второго образа артистки стало блестящее платье в пол, соблазнительно подчеркивающее бедра певицы. Большинство подписчиков проголосовало за третий наряд Гагариной – элегантное черное платье с декольте: "Черное восхитительное и возбудительное". Однако многие поклонницы певицы отметили, что она выглядит обворожительно во всех трех образах и засыпали ее комплиментами:

"Статуэтка фарфоровая", "Нет слов", "Какое сочное фото!", "Вы безупречны!", "Просто огонь", "Идеально!", "Полина, ты пример для подражания! Роскошная!", "Неземная".

Ранее Полина Гагарина снялась в короткой шубе и колготках в сетку.