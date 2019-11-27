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Полина Гагарина устроила настоящую битву в Сети. Певица опубликовала три фото на своей странице в Instagram в разных платьях, предложив своим подписчикам выбрать наилучшее.
На первом снимке Гагарина предстала в ярко-синем коротком платье без бретелек, продемонстрировав свои длинные стройные ноги. Частью второго образа артистки стало блестящее платье в пол, соблазнительно подчеркивающее бедра певицы. Большинство подписчиков проголосовало за третий наряд Гагариной – элегантное черное платье с декольте: "Черное восхитительное и возбудительное". Однако многие поклонницы певицы отметили, что она выглядит обворожительно во всех трех образах и засыпали ее комплиментами:
"Статуэтка фарфоровая", "Нет слов", "Какое сочное фото!", "Вы безупречны!", "Просто огонь", "Идеально!", "Полина, ты пример для подражания! Роскошная!", "Неземная".
Ранее Полина Гагарина снялась в короткой шубе и колготках в сетку.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем