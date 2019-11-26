Артистка произвела фурор сексуальным образом

Полина Гагарина снялась в короткой шубе, колготках в сеточку и темных полусапожках. На фото, выложенном в соцсети, певица улыбается, ее руки – на ремешке, которым подпоясана одежда, стройные ноги обнажены, одну из них блондинка чуть согнула в колене, кокетливо поставив на носок.

Под кадром артистка сообщила, что "обстановка праздничная", так как до ее шоу "Обезоружена" осталось четыре дня. Она назвала дату, когда ждет всех, и спросила, "кто уже купил билет". А в конце пошутила: "Мое волосатое платье... любовь с первого взгляда".

Фанаты не сдержали эмоций. Они признались, что с нетерпением ждут концерта и засыпали любимицу щедрыми комплиментами, отметив и ее фигуру, и наряд: "Безумно красивая, шикарнейший образ", "Ппотрясающий наря...безумно красивая", "Платье просто супер... а Вы, как всегда, просто восхитительны..., очаровательны... и бесподобны", "Такая милашка", "Какая куколка", "Ноги бесконеееечные!!!", "Ты очень крутая", "Невероятный образ", "Просто пушка... шикарная такая".

Ранее Полина Гагарина сразила фанатов сексуальным образом,, блеснула нижним бельем и показалась без лифчика.