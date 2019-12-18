Наставница шоу "Голос" после унижений борется за свои права в суде

Певица Ольга Кормухина добилась того, что Тверской уд отправил на экспертизу песню "Кукушка", которую исполнила Полина Гагарина. Артистка уверена, что ее коллега скопировала аранжировку хита.

Кормухина уже давно пытается доказать, что Гагарина нарушила авторские права. Когда-то Ольга исполнила эту композицию с аранжировкой лидера группы "Парк Горького", композитора Алексея Белова. Трек создавали для проекта, посвященного Виктору Цою, а после он вошел в ее альбом 2012-го. Однако в 2105-м композицию перепела Гагарина.

"Повторяется вокальная фактура, темп, гитарное соло. Для меня все это просто дико",

– цитирует Кормухину "Московский комсомолец".

Авторы издания отмечают, что сторона Гагариной до сих пор не представила ни одного довода по существу в свою защиту. Представители Кормухиной утверждают, что хотят добиться справедливости лишь в вопросе нарушения права, материальных претензий у них нет. Мирно договориться Гагарина якобы не захотела, по словам защиты Кормухиной, представитель певицы просил их отказаться от иска. Следующий этап суда пройдет в конце января. Если суд встанет на сторону Кормухиной, поклонники Гагариной больше не смогут услышать знаменитый хит в ее исполнении.

Ранее Гагарину осудили за то, как она выбирает песни подопечным на шоу "Голос".