Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Гагарину втянули в громкий скандал

Гагарину втянули в громкий скандал
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Наставница шоу "Голос" после унижений борется за свои права в суде

Певица Ольга Кормухина добилась того, что Тверской уд отправил на экспертизу песню "Кукушка", которую исполнила Полина Гагарина. Артистка уверена, что ее коллега скопировала аранжировку хита.

Кормухина уже давно пытается доказать, что Гагарина нарушила авторские права. Когда-то Ольга исполнила эту композицию с аранжировкой лидера группы "Парк Горького", композитора Алексея Белова. Трек создавали для проекта, посвященного Виктору Цою, а после он вошел в ее альбом 2012-го. Однако в 2105-м композицию перепела Гагарина.

"Повторяется вокальная фактура, темп, гитарное соло. Для меня все это просто дико",

цитирует Кормухину "Московский комсомолец".

Авторы издания отмечают, что сторона Гагариной до сих пор не представила ни одного довода по существу в свою защиту. Представители Кормухиной утверждают, что хотят добиться справедливости лишь в вопросе нарушения права, материальных претензий у них нет. Мирно договориться Гагарина якобы не захотела, по словам защиты Кормухиной, представитель певицы просил их отказаться от иска. Следующий этап суда пройдет в конце января. Если суд встанет на сторону Кормухиной, поклонники Гагариной больше не смогут услышать знаменитый хит в ее исполнении. 

Ранее Гагарину осудили за то, как она выбирает песни подопечным на шоу "Голос". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей