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"Изводил Полину": знакомые рассказали об отношениях Гагариной с мужем

"Изводил Полину": знакомые рассказали об отношениях Гагариной с мужем
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коллега артистки считает, что Дмитрий Исхаков - "тиран и домостроевец"

Недавно в Сети появилась информация, что брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова движется к разводу. Сами супруги не подтвердили эту новость, однако СМИ сообщили, что певица уволила мужа с поста директора своей компании. 

Для многих это известие стало неожиданностью, поскольку Полина и Дмитрий со стороны казались образцовой парой. Однако некоторые знакомые утверждают, что разлад в семье был неизбежен. 

Коллега певицы по "Фабрике звезд" – музыкальный продюсер Олеся Сазыкина – рассказала, что Дмитрий покорил Гагарину заботой, которая в браке переросла в тотальный контроль. 

"Он изводил Полину своими нравоучениями – как надо жить, что делать. Для меня это просто тирания. В быту все должно быть по его, он домостроевец, большой чистюля", – раскрыла она подробности в интервью "КП".

Сазыкина считает, что артистка просто устала угождать супругу во всем. По ее словам, Полина и Дмитрий были слишком разными, чтобы ужиться. Продюсер добавила, что после замужества Гагарина перестала выходить в свет не по работе, а, возможно, из-за чрезмерного контроля мужа. 

Другой возможной причиной знакомая певицы назвала разницу в доходах. В СМИ сообщают, что Гагарина за прошлый год заработала более 370 млн рублей. 

Блогер Алена Водонаева намекнула, что понимает, почему Гагарина рассталась с мужем. Она считает, что у певицы аналогичная ситуация, что была и в ее в семье. 

Сообщается, что в случае, если развод действительно состоится, все дорогое имущество достанется Полине Гагариной.

Евгения НАГОРСКАЯ

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