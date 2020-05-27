Коллега артистки считает, что Дмитрий Исхаков - "тиран и домостроевец"

Недавно в Сети появилась информация, что брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова движется к разводу. Сами супруги не подтвердили эту новость, однако СМИ сообщили, что певица уволила мужа с поста директора своей компании.

Для многих это известие стало неожиданностью, поскольку Полина и Дмитрий со стороны казались образцовой парой. Однако некоторые знакомые утверждают, что разлад в семье был неизбежен.

Коллега певицы по "Фабрике звезд" – музыкальный продюсер Олеся Сазыкина – рассказала, что Дмитрий покорил Гагарину заботой, которая в браке переросла в тотальный контроль.

"Он изводил Полину своими нравоучениями – как надо жить, что делать. Для меня это просто тирания. В быту все должно быть по его, он домостроевец, большой чистюля", – раскрыла она подробности в интервью "КП".

Сазыкина считает, что артистка просто устала угождать супругу во всем. По ее словам, Полина и Дмитрий были слишком разными, чтобы ужиться. Продюсер добавила, что после замужества Гагарина перестала выходить в свет не по работе, а, возможно, из-за чрезмерного контроля мужа.

Другой возможной причиной знакомая певицы назвала разницу в доходах. В СМИ сообщают, что Гагарина за прошлый год заработала более 370 млн рублей.

Блогер Алена Водонаева намекнула, что понимает, почему Гагарина рассталась с мужем. Она считает, что у певицы аналогичная ситуация, что была и в ее в семье.

Сообщается, что в случае, если развод действительно состоится, все дорогое имущество достанется Полине Гагариной.