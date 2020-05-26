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Водонаева намекнула на причину расставания Гагариной с мужем

Водонаева намекнула на причину расставания Гагариной с мужем
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая считает, что певица тянула всю семью на себе и устала

Алена Водонаева дала интервью, в котором рассказала о своем разводе со вторым мужем Алексеем Комовым. Звезда "Дома-2" призналась, что ни минуты не жалела о своем решении расстаться с супругом. По ее словам, похожая ситуация была у Ани Лорак, а сейчас ее переживает Полина Гагарина.

"Я больше, чем уверена, что у них приблизительно такая же ситуация", – сказала Водонаева.

Знаменитость уточнила, что причина в том, что сильная женщина много работает, тянет на себе детей и родителей, а рядом с ней – инфантильный мужчина. Водонаева считает, что подобные союзы нужно сразу разрывать. 

Звезда также добавила, что ее второй муж обещал заняться вопросом заработка и жилья, чтобы не жить в доме Алены. Однако, по словам Водонаевой, этого так и не произошло. Сейчас телеведущая мечтает об уверенном мужчине, который смог бы взять на себя всю ответственность. Своими размышлениями звезда поделилась в прямом эфире "Инстаграм" журнала "7 дней".

В мае в Сети появились слухи о том, что Полина Гагарина разводится с супругом Дмитрием Исхаковым. Пока пара не комментирует сплетни, а журналисты пишут о том, что фотограф останется ни с чем после развода. 

Полина ИВАНОВА

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