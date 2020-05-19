По словам источника, певице не нравилось активное участие супруга в ее делах

Продюсер, который знаком с Полиной Гагариной, рассказал журналистам, что она разъехалась с мужем Дмитрием Исхаковым еще в прошлом году. По его словам, сплетни о скором расставании супругов ходили между их сотрудниками уже давно.

Продюсер, который не назвал своего имени, поведал "Комсомольской правде" о том, что сотрудники фотостудии Исхакова переживали, что их могут уволить. Якобы Гагарина давала студии деньги, а после развода, по мнению источника, не захочет вести с мужем бизнес-проекты. Инсайдер не исключил, что певице не нравилось, что муж очень вовлечен в ее карьеру.

Ранее сообщалось, что пара собирается развестись. Менеджер Полины Гагариной Наталья Мостакова дала комментарий по поводу появившихся в СМИ публикаций о серьезном разладе в семье певицы.



По ее словам, Гагарина опубликует заявление на эту тему в своих аккаунтах, если посчитает нужным это сделать. Тогда фанаты смогут получить "информацию без искажений".

Таким образом, представитель известной певицы не стала опровергать слухи о разводе, но и не дала официального подтверждения. "На данный момент, это все, что я могу сообщить", – резюмировала она в интервью порталу Teleprogramma.pro.

В свою очередь, представитель Дмитрия Исхакова в комментарии телеканалу "360" заявил, что ничего не знает о разводе звездных супругов.