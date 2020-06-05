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"Ночь бессонная": муж Гагариной показал оголенную Брежневу

"Ночь бессонная": муж Гагариной показал оголенную Брежневу
Дмитрий Исхаков. Фото:instagram.com/isxakov
Экс-солистка "ВИА Гры" порадовала поклонников стройной фигурой

Недавно СМИ активно стали писать о том, что брак певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова потерпел крах, и скоро звезды разведутся. Сами знаменитости не комментируют эти заявления. Муж артистки, который не так давно ограничивался необычными стихотворениями, сегодня неожиданно решил выставить напоказ певицу Веру Брежневу с обнаженными бедрами.

Как сообщил сам Дмитрий, опубликованный снимок – это часть фотосессии, которую он устроил бывшей вокалистке группы "ВИА Гра". "Моя работа", – подписал свежий пост муж Гагариной.


Примечательно, что Исхаков разместил кадр с Брежневой глубоко за полночь, на что тут же обратили внимание интернет-пользователи.

"Только об особенной женщине можно думать в два часа ночи. Не удивлюсь, что Вера стала вашей тайной любовью", "Не грусти", "Ночь, ночка бессонная", – прокомментировали они публикацию.

Многие также отметили, что Вера Брежнева замечательно получилась на этом кадре и в очередной раз порадовала пользователей соцсети своей красотой.

На фоне слухов о разводе звездной пары в СМИ также появилась информация о финансовых отношениях супругов. Так, по некоторым данным, после развода Дмитрий Исхаков останется ни с чем – все имущество достанется Полине Гагариной.

Ольга ФЕДОРОВА

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