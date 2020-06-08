Подписчиков удивило двусмысленное стихотворение в социальной сети супруга артистки

Известный фотограф и муж певицы Полины Гагариной на своей странице в "Инстаграм" опубликовал необычный стих. Короткое произведение Дмитрия Исхакова вызвало бурные споры и комментарии у поклонников.

В стихотворении супруг артистки рассуждает о разных типах женщин. Жены-мамы или подруги, агрессивные девушки, робкие, те, что спасают, страстные, фитоняшки, кошки, змеи. В общей сложности, фотограф перебрал больше 20 веселых наименований представительниц прекрасного пола. Причем в своих высказываниях Исхаков не стеснялся и активно использовал экспрессивно окрашенные словечки. А концовка стихотворения и вовсе вызвала недоумение у многих пользователей соцсети.

"Грешным делом подумал, что дело во мне. Влюбиться не в женщину? А почему бы и не...", – заключил Дмитрий.

В общем, переживать по поводу этой фразы не стоит. Фотограф подписал свой пост: "Всем сдать тест на чувство Ю!" Но, судя по комментариям, некоторые пользователи не обратили внимания на призыв.

"Что-то с вами в последнее время странное происходит…Сочувствую" – оставила под постом послание одна из поклонниц.

Напомним, в последние несколько недель в СМИ активно обсуждают возможный скорый развод известной певицы Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Коллеги исполнительницы по цеху уверены, что супруг ее изводил, был настоящим тираном.